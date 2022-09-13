iOS 16 çıktı, iPhone'lar yenilendi! İşte iOS 16 ile iPhone'lara gelen tüm yenilikler ve özellikler!

HABERTURK.COM

iPhone kullanıcılarının Apple'ın iPhone 14'ü tanıtmasının ardından merakla beklediği iOS’un yeni sürümü iOS 16 nihayet kullanıma sunuldu. Apple’ın dün akşam saatleri itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine açtığı iOS 16, iPhone’lara önemli yenilikleri beraberinde getiriyor.

iPhone 8 ve üstü ile ikinci nesil iPhone SE ve üstü modeller için gelen iOS 16, Kilit Ekranı, Mesajlar, Odak, Fotoğraflar, Safari, Dikte, Cüzdan, Sağlık ve Fitness, Aile İçi Paylaşım, Gizlilik, Güvenlik ve Car Play başta olmak üzere yeni kişiselleştirme ve paylaşma seçenekleri odaklı özelliklerle dikkat çekiyor.

HANGİ iPHONE KULLANICILARI İNDİREBİLİYOR?

iOS 16 yeni kişiselleştirme yolları ve bilgileri tek bir bakışta gösteren araç takımları ile yeniden tasarlanmış bir Kilitli Ekran sunuyor. Kilitli Ekran’da bir Odak’a bağlanma ve uygulamalardaki dikkat dağıtıcı içerikleri bulup çıkarmak için Odak filtreleri kullanılabiliyor.

iOS 16 ile gelen bir diğer yenilik olan Görsel Araştır özelliği, bir görüntüdeki bir nesneyi arka plandan kaldırıp Mail ve Mesajlar gibi uygulamalara kopyalayıp yapıştırabilmeyi sağlıyor.

iOS 16 İLE GELEN YENİLİKLER NELER?

3 GB’yi aşan boyutuyla gelen iOS 16 ile gelen yeniliklerin tümü şöyle:

Kilitli Ekran

- Yeniden tasarlanan Kilitli Ekran favori fotoğrafları göstererek, font stillerini özelleştirerek, araç takımlarını görüntüleyerek ve daha fazlası ile Kilitli Ekran’ını kişiselleştirmenin yeni yollarını sunuyor

- Birden fazla Kilitli Ekran yaratabiliyor ve aralarında geçiş yapılabiliyor.

- Kilitli Ekran galerisi, Kilitli Ekran için kişiselleştirilmiş önerilerin yanı sıra Apple tarafından hazırlanmış koleksiyonları sunuyor

- Kilitli Ekran’daki tarih ve saat görünümünü özelleştirmek için font ve renk seçenekleri

- Kilitli Ekran’daki araç takımları hava durumu, pil düzeyi, yaklaşan takvim etkinlikleri gibi bilgileri tek bir yerde gösterme

- Yeni bir efekt, fotoğraftaki nesneyi saatin önüne getirir (iPhone XS ve daha yenisi)

- Fotoğraf stilleri Kilitli Ekran’daki fotoğrafların renk filtresini, renk tonlarını ve font stilini birbirine uyumlu hale gelecek şekilde değiştirir

- Bildirimler, Kilitli Ekran’ın altında görünür ve genişletilmiş liste, grup ve sayı olarak görüntülenebilir

Odak

- Kilitli Ekran bağlantısı, Kilitli Ekran’ını bir odağa bağlar böylece ilgili Kilitli Ekran’a geçerek bir odak etkinleştirilebiliyor.

- Odak filtreleri; Takvim, Mail, Mesajlar, Safari ve üçüncü parti uygulamaları gibi uygulamalarda dikkat dağıtıcı içerikleri gizliyor.

- Sadeleştirilmiş ayarlama adımları, ayarlanılan Odak’la ilgili uygulamaları ve araç takımlarını içeren kişiselleştirilmiş Kilitli Ekran ve Ana ekran önerileri ile Odak’ı daha kolay ve hızlı kullanmaya başlamayı sağlıyor.

Mesajlar

- Bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenlenebiliyor ve alıcılar düzenlemelerin bir kaydını görebiliyor.

- Göndermeyi geri alma, mesajı gönderdikten sonra 2 dakika içinde geri almayı sağlıyor.

- Okunmadı olarak işaretleme bir yazışmanın anımsanmasını kolaylaştırıyor.

- Mesajlar’daki SharePlay özelliği ile arkadaşlarınızla mesajlaşırken aynı zamanda onlarla film izleme, müzik dinleme, oyun oynama gibi etkinlikleri yapmaya izin veriyor.

- Ortak çalışma, başkalarını Mesajlar aracılığıyla bir dosya üzerinde ortak çalışmaya davet etmenizi ve biri paylaşılan projede düzenleme yaptığında güncellemeleri almanızı sağlıyor.

Mail

- İyileştirilmiş arama daha doğru ve tam sonuçlar veriyor ve siz yazmaya başlar başlamaz öneriler sunuyor.

- Göndermeyi geri alma, gönderme düğmesine bastıktan sonra 10 saniye içinde bir iletiyi göndermekten vazgeçmenize izin veriyor.

- E-postaları belirli bir günde ve saatte göndermek için zamanlanmış gönderme

- Anımsatma özelliği, bir e-posta hakkında anımsatılmak için tarih ve saat belirlemenize izin veriyor.

Safari ve Geçiş Anahtarları

- Paylaşılan Sekme Grupları, bir sekme grubunu başkalarıyla paylaşmanızı ve birlikte çalışırken güncellemeleri anında görebilmenizi sağlıyor.

- Sekme Grubu başlangıç sayfaları her Sekme Grubu için farklı arka plan görüntüleri ve favorileriyle özelleştirilebiliyor.

- Sekme Grupları’ndaki iğnelenmiş sekmeler her Sekme Grubu’nda en çok gidilen web sitesini iğnelemenizi sağlıyor.

- Safari web sayfası çeviri özelliği Türkçe, Tayca, Vietnamca, Lehçe, Endonezce ve Felemenkçe web sayfaları için dil desteği ekliyor.

- Geçiş anahtarları, parolalar yerine daha kolay ve güvenli giriş yapma yöntemi sunuyor.

- Geçiş anahtarlarını iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla eşzamanlama, geçiş anahtarlarınızın uçtan uca şifreli tutulmasını ve tüm Apple aygıtlarınızda kullanılabilmesini sağlıyor.

Görsel Araştır

- Nesneyi arka plandan kaldırma özelliği bir görüntüdeki nesneyi ayırarak onu Mail ve Mesajlar gibi uygulamalara kopyalayıp yapıştırabilmenizi sağlıyor (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi).

Siri

- Kolay Kestirmeler ayarlaması, uygulamaları indirir indirmez hiçbir ön ayar yapmadan kestirmeyi Siri’yle çalıştırmanızı sağlıyor (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi).

- Yeni bir ayar, göndermeden önce Siri tarafından onayınız istenmeden mesaj göndermenize imkan veriyor.

Dikte

- Yepyeni Dikte deneyimi metin yazma ve düzenleme için sesinizi ve klavyeyi birlikte kullanmanızı destekliyor (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi).

Harita

- Çok duraklı rotalar, Harita’da güzergâhınız üzerinde on beşe kadar durak eklemenizi destekliyor.

- Harita’daki toplu taşıma kartları, onları Cüzdan’a eklediğinizde Harita’dan çıkmadan düşük bakiyeleri görmenizi ve kartınızı doldurmanızı sağlıyor.

- Toplu taşıma ücretleri San Francisco Körfez Bölgesi’nde, Londra’da, New York’ta ve San Diego’da yolculuğunuzun ne kadar tutacağını gösteriyor.

Ev

- Yeniden tasarlanan Ev uygulaması akıllı ev aksesuarlarınız arasında dolaşmayı, onları düzenlemeyi, görüntülemeyi ve denetlemeyi kolaylaştırıyor.

- Ev sekmesi, tam bir ev görünümü için artık tüm aksesuarlarınızı, odalarınızı ve ortamlarınızı tek bir sekme altında birleştirerek evinizin tamamını bir bakışta görmenizi sağlıyor.

- Işık, klima, güvenlik, su, hoparlör ve TV kategorileri, odalara göre organize edilmiş ilgili tüm aksesuarlara hızla erişmenizi sağlıyor ve daha ayrıntılı durum bilgisi görüntülüyor.

- Yeni kamera görünümü, Ev sekmesinde önde ve ortada en fazla dört kamerayı gösteriyor. Bu özellikle ekranı kaydırarak evinizdeki diğer kamera görünümlerine de bakabiliyorsunuz.

- Yeniden tasarlanan aksesuar kutuları, kategorilerine göre rengiyle eşleşen ve görsel olarak daha tanınabilir simgeler ve daha hassas aksesuar denetimleri için yeni davranışlar sunuyor.

Sağlık

- İlaçlar özelliği; ilaçlarınızı, vitaminlerinizi ve takviyelerinizi liste, özel plan ve anımsatıcı yaratarak ve zaman içerisindeki kayıtlarınızı görüntüleyerek takip etmenize ve yönetmenize yardımcı oluyor.

- Döngü sapma bildirimleri kaydettiğiniz âdet döngüleriniz seyrek âdet, düzensiz âdet, uzun süreli âdet veya sürekli lekelenme gösterdiğinde sizi uyarıyor.

- Sağlık Paylaşma davetleri, sevdiklerinizin sağlık verilerini daha güvenli bir şekilde paylaşmalarına izin veriyor.

- Sağlık Paylaşma anımsatıcıları, yakınlarınızla paylaştığınız sağlık verileri ile ilgili şeffaflık ve denetim veriyor.

Aile Paylaşımı

- İyileştirilmiş çocuk hesabı ayarlaması, yaşa uygun ortam sınırlamalarını da içeren doğru ebeveyn denetimleri ile çocuk hesaplarının yaratılmasını kolaylaştırıyor.

- Çocuk için aygıt ayarlama, çocuğunuz için seçtiğiniz ebeveyn denetimlerine sahip yeni bir iOS veya iPadOS aygıtını ayarlamanız için Hızlı Başlangıç’ı kullanmanızı sağlıyor.

- Mesajlar’da Ekran Süresi istekleri, çocuğunuzun isteklerini onaylamanızı ya da reddetmenizi kolaylaştırıyor.

- Aile Denetim Listesi çocuğunuzun ebeveyn denetim ayarlarını güncelleme, konum paylaşımını açma veya iCloud+ aboneliğinizi herkesle paylaşabileceğinizi anımsatma gibi ipuçları ve öneriler sunuyor.

Güvenlik Denetimi

- Ayarlar’da yeni bir bölüm olan Güvenlik Denetimi, aile içinde veya partnerleri tarafından şiddet görmeleri durumunda kişilerin başkalarına verdikleri erişimi sıfırlamasına yardımcı oluyor.

- Acil sıfırlama; Bul aracılığıyla konum paylaşımının etkisizleştirilmesi, ve uygulamalarda gizlilik izinlerinin sıfırlanması da dahil olmak üzere tüm kişiler ve uygulamalar arasında erişimin sıfırlanması için hızlıca harekete geçmenize izin veriyor.

- Paylaşımı ve erişimi yönetme, hangi uygulamaların ve kişilerin bilgilerinize erişebileceğini gözden geçirmenize ve özelleştirmenize yardımcı oluyor.

Erişilebilirlik

- Büyüteç’teki kapı algılama; kapının yerini buluyor, çevresindeki işaretleri ve sembolleri okuyor ve kapının nasıl açılacağı ile ilgili yönergeler veriyor (iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro).

- Apple Watch yansıtma, Apple Watch’un tamamen iPhone’dan denetlenmesini sağlıyor ve iPhone’daki Anahtarla Denetim’in, Sesle Denetim’in veya diğer yardımcı özelliklerin kullanılmasını destekliyor.

- Arkadaşlar kumandası, birden fazla oyun kumandasını bir kumandada birleştirerek bilişsel güçlükleri olan kullanıcıların oyun oynarken bakıcılarından veya arkadaşlarından destek almasına yardımcı oluyor.

- VoiceOver artık Bengalce (Hindistan), Bulgarca, Katalanca, Ukraynaca ve Vietnamca da dahil 20’den fazla yeni dilde kullanılabiliyor.