FaceTime SharePlay özelliği
FaceTime görüşmesi yaparken ekranınızı paylaşın. TV programları ve filmleri izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini birlikte çıkarın. SharePlay,
ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar aileniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor.
Birlikte izleyin
Arkadaşlarınızla FaceTime görüşmesi yaparken onlarla online olarak film ve TV programlarını izleyin. Eşzamanlı oynatma ve denetimler sayesinde herkes aynı sahnelere aynı anda gülebiliyor, şaşırabiliyor ve tepki verebiliyor. Ve ses düzeyi otomatik olarak ayarlandığından izlemeye devam ederken bir yandan da konuşabiliyorsunuz.
Birlikte dinleyin
Arkadaşlarınızla bir araya gelerek beraber bir albüm dinleyin. Gruptaki herkes eşzamanlı oynatma özelliği ve kolay kullanımlı denetimler sayesinde bir sonraki parçayı görebiliyor ve paylaşılan sıraya yeni şarkılar ekleyebiliyor.
Ekranınızı paylaşın
FaceTime görüşmenizdeki herkesle ekranınızı paylaşın. Birlikte ev ilanlarına bakın, fotoğraf albümlerine göz atın, arkadaşlarınıza yeni bir şeyler öğretin. Hepsini görüntülü konuşurken yapın.
Uzamsal ses
Konuşan her kişinin sesi, ekranınızda konumlandıkları yerden geliyormuş gibi duyuluyor. Bu da sohbetlerin daha doğal ve akıcı olmasına yardımcı oluyor.
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