Pandemi nedeniyle ertelenen 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın gerçekleşecek. Ekonomik durumu yetersiz olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini desteklemek amacıyla burs ödenecek öğrencilerin belirlenmesi için düzenlenen 2021 İOKBS ile ilgili merak edilenler...

2021 İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021'de yer alan bilgilere göre 2021 İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır. İOKBS sınavı 120 dakika sürecek.

2021 MEB İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden

ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik

ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza

karşılığı verecektir.