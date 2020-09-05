Bursluluk sınavı soruları ne zaman yayımlanacak? 2020 MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları öğrencilerin ve velilerin gündeminde. İOKBS bursluluk sınavına girecek 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri için bugün yapıldı. 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlaması istenen öğrencilerin gözü kulağı MEB'ten gelecek açıklamalarda. İşte 2020 MEB İOKBS bursluluk sınavına dair detaylar...
İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020
MEB'in 2020 takvimine göre İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS bursluluk sınavı, bugün yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı. Öğrenciler yayımlanacak sınav soru ve cevaplarına göre başarılarını tahmin etmeye çalışacak. Ancak MEB'ten henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. MEB tarafından İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevap anaları yayımlanır yayımlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.
BURSULUK SINAVI KONULARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.
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