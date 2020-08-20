İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? sorusu milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2020 Bursluluk sınav tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...
İOKBS BURSLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı
İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.
Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe),bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.
BURSLULUK SINAVININ KAPSAMI
Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.
5, 6 ve 7’nci Sınıflar
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilgiler
|25
8. Sınıf
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
Sıra No
Ders Adı
Soru Sayısı
1
Türkçe
25
2
Matematik
25
3
Fen Bilimleri
25
4
Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
25
9, 10 ve 11’inci Sınıflar
Sıra No
Ders Adı
Soru Sayısı
1
Türk Dili ve Edebiyatı
25
2
Matematik
25
3
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji)
25
4
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
25
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