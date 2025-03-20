IOC'den boks kararı!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks branşının 2028 Los Angeles'ta yer almasına karar verdi.
Boks, 2028 Los Angeles'a dahil oldu. Karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Yunanistan'daki yapılan 144'üncü toplantısında alındı.
Boks branşı; 2 yıl önce IOC'nin, Uluslararası Boks Birliği IBA ile yaşadığı problemler nedeniyle oyunlara alınmamıştı.
Olimpiyat komitesi, o dönem yerel federasyonlara, yeni bir uluslararası örgütlenme çağrısında bulunmuştu.
Bu bağlamda kurulan Dünya Boks Birliği'nin, IOC'den ön onay almasının ardından Boks, 2028 Los Angeles'a dahil oldu.
Komite ayrıca 2028 Olimpiyat Oyunlarına yönelik yarışmaların yeni kurulan yapı tarafından düzenlenmesini karara bağladı.
Dünya Boks Birliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Türkiye Boks Federasyonu'nu üye olarak kabul etmişti. Yeni oluşumun halihazırda 5 kıtada 88 üyesi bulunuyor.