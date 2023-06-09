"BABAMDAN KORKUYORUM"

BABASININ YATAĞINA SÜT DÖKTÜ, YÜZÜNE YULAF FIRLATTI

Ella'nın ileri sürdüğüne göre bu olay 26 Mayıs'ta gerçekleşti. Ella, o gün babasının sevgilisi Bianca Wallace ile birlikte yaşadığı eve gitmişti ve Bianca Wallace ile ilk kez orada karşılaşmıştı. Ella'nın anında 9 yaşındaki kardeşi Elsie de vardı.

Mahkeme dokümanlarına göre Ella orada bir gece kalacaktı. Fakat daha önce babasına Bianca Wallace ile karşılaşmak istemediğini söylemişti. Babasının sevgilisiyle birlikte kalmaktan hoşlanmayan küçük kız, Ioan Gruffudd'un yatağına süt döktü, ardından yere hardal döktü. Bununla da yetinmeyip Ioan Gruffudd'un yüzüne yulaf ezmesi fırlattı. Bunun üzerine babası ve sevgilisi ona "narsist, taczici ve manipülatif" dedi.

Ella bu olayların ardından evden ayrılmak istediğinde de Bianca Wallace onu engellemeye çalıştı. İşte o noktadan sonra da olaylar fiziksel şiddete dönüştü.