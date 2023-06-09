"BABAMDAN KORKUYORUM"

"BÜYÜK BİR FİNANSAL MÜCADELE VERİYORUM"
Bu durumu boşanmak üzere olduğu Alice Evans'a anlattığını belirten Ioan Gruffudd, "Finansal durumun zorluğunu ortadan kaldırmak için Los Angeles'daki malikaneyi satmak gerektiğini ona defalarca söyledim. Ama Alice ne bu malikaneyi satmayı kabul etti ne de benim uzlaşma tekliflerimi" diye konuşmuştu.
Ioan Gruffudd, 2021'in ocak ayında ayrıldıklarından bu yana eşi Alice Evans ile kızlarının kaldığı evin 6 bin 500 doların üzerindeki aylık masraflarını kendisini ödediğini ama bunu sürdürmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı.
Bu parayı artık ödeyemeyeceğini ileri süren Ioan Gruffudd "2022'deki gelirim, 2021'dekinden de ondan önceki yıllardakinden de düşük. Kendim, Alice ve çocukların sağlık sigortası ve diğer kamu giderlerini ödeyebilmek için büyük bir mücadele veriyorum" diye belirtmişti.
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