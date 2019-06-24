İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve gizem dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, İntikam filmine dair detaylar...

İNTİKAM FİLMİ KONUSU

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler.

İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Martin Campbell’in üstlendiği, Jackie Chan, Pierce Brosnan gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “İntikam”, Pazartesi akşamı Show TV’de!