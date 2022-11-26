Aşkı için Peru'ya gitti, organ kaçakçısının kurbanı oldu

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The Independent'ın haberine göre, Blanca Arellano, Temmuz ayı sonunda ailesine, uzun süredir internetten tanıştığı ve aşık olduğu tıp öğrencisi Juan Pablo Jesús Villafuerte ile tanışmak için 3000 mil uzaklıktaki Huacho'ya yolculuğa çıkacağını söyledi.

SEVGİLİSİNİN AÇIKLAMASI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Aşık olduğunu söyleyen Arellano, son olarak 7 Kasım'da yeğeni Karla Arellano'ya her şeyin iyi ilerlediğini söyledi, ancak daha sonra ailesiyle iletişim kurmayı bıraktı.

Yeğeni Karla ileitişimin kesilmesi sonrası teyzesinin sevgilisi ile iletişim kurmaya çalıştı ancak şüpheleri daha da arttı. İddiaya göre Juan, ona istediği hayatı sunamayacağını söyledikten sonra Bianca'nın Meksika'ya dönmek için uçağa binmişti.

Şüpheleri daha da artan Karla, 12 Kasım'da "Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmezdim ama bugün bu gönderiyi yaymak ve hayatımın en sevilen ve önemli insanlarından birini bulmak için desteğinizi istiyorum. Teyzem Blanca Olivia Arellano Gutiérrez 7 Kasım Pazartesi günü Peru'da kayboldu. Hayatından endişe ediyorum" diye tweet attı.

POLİS, KIYIYA VURAN VÜCUT PARÇALARI BULDU

10 Kasım'da Perulu yetkililer, yerel bir plaja vuran, üzerinde gümüş bir yüzük bulunan kopmuş bir parmak keşfetti. Sonraki günlerde, kafa, kol ve tüm iç organları kasıtlı olarak çıkarılmış bir gövdeyi kıyıya vurmuş halde buldu. The Independent'a göre, aile yüzükten parçaları kıyıya vuran kişinin Blanca olduğunu anladı.

Haber kaynağının yerel gazete Noticias'a dayandırdığı habere göre, 17 Kasım'da insan organı kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Juan Villafuerte hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Daha sonra, Blanca'nın ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra, zanlının TikTok'ta pankreas ve beyin de dahil olmak üzere vücut parçalarını keserken gösterdiği iddia edilen videolar yayınlamaya başladığı ortaya çıkarıldı.

Polis Juan Villafuerte'nin evinde yaptığı aramada banyoda, çamaşır odasında ve şiltesinde kan izine rastladı.

AİLESİ ADALET İSTİYOR

Karle Çarşamba günü Twitter hesabından "Yaşadıklarımızı ifade edecek kelimemiz yok. Teyzem kibar, sıcakkanlı, ışık dolu, zeki, özverili, sevgi dolu bir insandı ve böyle anılması gerekir" dedi ve Peru'da adaletin gerçekleşeceğine inanmak istediklerini belirterek "Peru yasalarına inanıyoruz ve şimdiye kadar kusursuz bir iş çıkaran yetkililere bunu gerçekleştireceklerine tamamen güveniyoruz. Sesinizi yükseltmenin ve #BlancaiçinAdalet'i istemenin zamanı geldi" diye konuştu.

Korkunç cinayete ilişkin soruşturma ise sürüyor.

* Haberin görselleri kişilerin Facebook hesaplarından alınmıştır.