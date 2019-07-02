35 yaşındaki Blogger Constance Hall, stresle baş edebilmek için son zamanlarda çok yemek yediğini ve artık buna bağımlı hale geldiğini itiraf etti. İnternetten gelen negatif yorumlarla mücadele edemeyen Yıldızlarla Dans yarışmacısı, onlarca kilo aldığını da ilave etti.