Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İnternette tarihi eser satışı yapanlar polise takıldı

İnternette tarihi eser satan 4 kişi polis engeline takıldı

Tarihi eserleri internet üzerinden satmak isteyen şüpheliler polis engeline takıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayı içerisinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda tarihi eserlerin bir kısmı antika dükkanında ele geçirilirken, kol saatinden de altın sikkeler çıktı

Giriş: 06.04.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
İnternette tarihi eser satışı yapanlar polise takıldı
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdiği rutin çalışmaların yanı sıra sanal ortamda yapılan tarihi eser satışlarını da takibe aldı. Mart ayı içerisinde yapılan çalışmada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 berat ve fermanın internet ortamında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti.

Şüphelilerle yapılan telefon görüşmesi sırasında adresi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Tuzla'daki adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken tarihi eser olduğu düşünülen 9 berat ele geçirildi.

ANTİKA DÜKKANINDA ELE GEÇİRİLDİ

Saha çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Şişli'de antika dükkanında tarihi eser niteliğinde ürünler satıldığı ihtimaline karşı iş yerine girerek müşteri gibi inceleme yaptı.

Antikacıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ile gümüş mühürlerin satıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 150 sikke, 53 gümüş mühür ve cüzdan ile bakır tabak ele geçirildi.

KOL SAATİNDEN ALTIN SİKKELER ÇIKTI

Ekiplerce yapılan bir diğer operasyon ise İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. İç hatlar terminalinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi kontrol eden ekipler, ilk etapta bir olumsuzluk görmedi. Şüpheliyi detaylı incelemeye alan polis, kol saatinin arka kapağına gizlenmiş Emevi dönemine ait olabileceği değerlendirilen 2 altın sikke buldu.

3 AYRI OPERASYONDA 4 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında düzenlediği 3 operasyonda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise incelemelerin ardından ilgili kurumlara teslim edilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.