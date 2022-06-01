Döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Sabit internet fiyatlarında yüzde 23'ü bulan oranlarda artışa gidildi.
Türk Telekom’un bugünden (1 Haziran 2022) itibaren geçerli olan yeni internet tarifelerinin ücretleri belli oldu. Sabit internet paketlerinde 2022 yılına yüzde 22’yi bulan oranlarda fiyat artışıyla giden şirketin, 1 Haziran itibariyle yüzde 13 ile yüzde 23 arasında değişen oranlarda yaptığı yeni zammı da devreye alındı. Böylece, 2021 yılı sonundan bu yana Türk Telekom’un sabit internet paketleri yüzde 43’ü bulan oranlarda artmış oldu.
6 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 43'Ü BULDU
Şirketin internet sitesinden duyurduğu ve 1 Haziran 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni tarifesine göre 16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı 105 TL'den 129 TL’ye, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 119 TL'den 139 TL’ye, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL’ye, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 149 TL'den 169 TL’ye ve 100 Mbps'lik paketin aylık fiyatı ise 165 TL'den 194 TL’ye yükseltildi.
İşte yeni fiyatlar
2021 yılının sonunda sözkonusu paketlerin aylık fiyatlar ise şöyleydi: 16 Mbps - 89.90 TL, 24 Mbps - 99.90 TL, 35 Mbps - 109.90 TL, 50 Mbps - 124.90 TL, 100 Mbps - 154.90 TL. Böylece yılbaşından bu yana sabit internet paketlerindeki fiyat artışı oranı yüzde 25’ten başlayıp, yüzde 43.5’i bulmuş oldu.
1 HAZİRAN’A ERTELENMİŞTİ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) Tarifelerinde güncellemeye gitmişti.
Türk Telekom'un 4 Mart 2022 tarihli yazısı ile son olarak 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanan port ve toptan hat kiralama (THK) aylık ücretlerinin revize edilmesine onay verilmişti. Kararla, Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilmişti.
BTK tarafından 23 Mart'ta yayınlanan kararda, Türk Telekom'un talep ettiği ve BTK'nın onay verdiği yeni toptan tarifelerin 1 Nisan 2022 tarifinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş ancak daha sonra bu kararın yürürlük tarihi 1 Haziran olarak revize edilmişti.
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