İnternet bağımlılığının hem kısa hem de uzun vadede etkileri var

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Günlük yaşamı engelleyen, aşırı ya da zorlayıcı internet kullanımıyla karakterize davranış bozukluğuna internet bağımlılığı demekteyiz. Bu ciddi rahatsızlığın nedenlerini, etki, teşhis, önlem ve tedavisini kapsamlı biçimde ele almak gerekir. İnternet bağımlılığı özellikle öğrenciler üzerinde etkilidir.

Dijital bağımlılık türlerinin gençler üzerinde uzun ve kısa vadeli etkileri vardır. Ders performansında düşüş, kaygı ve depresyon gibi duygusal belirtiler, ağrı ve uyku bozuklukları gibi fiziksel belirtilerle seyreder. Kilo alma ya da verme, bulanık ya da zor görme, izolasyon ve işten kaçınma gibi belirtiler sonraki aşamadır.

ERKEN TEŞHİS

İnternet bağımlılığının olumsuz sonuçlarının önlenmesinde erken teşhis ve müdahale gerekir; ancak bunun önünde bazı engeller vardır. Öğrenciler ebeveynlere ve eğitimcilere, internet kullanımları hakkında yalan söyleyebilmektedir. Öncelikle gençler, interneti bırakamadıklarının, kullanım sırasında öfke ve sinir gösterdiklerinin ve internette çok fazla zaman geçirdiklerinin farkına varmalıdır.

Bu gibi belirtiler arttığında spor alışkanlıkları azalır, düzenli ders çalışma alışkanlığı gelişemez ve ekran karşısında geçirilen vakitler sağlığı bozar. Gözler ve mide rahatsızlıkları ve özellikle de sırt ve baş ağrıları artar.

İnternet bağımlılığı sadece dijital nedenlerle oluşmaz. Düşük benlik saygısı ya da depresyon gibi kişisel faktörler, bireylerin çevrimiçi etkinliklerde rahatlık arayışına neden olabilir. Ayrıca akran baskısı ve sosyal izolasyon da bağımlılık davranışlarını etkiler. Bu çoklu faktörlerin birbirine olan etkisinin incelenmesiyle birlikte tedavi için bir adım atılabilir.

MÜCADELE

Ebeveynler ve eğitimciler açısından en hızlı çözüm alınacak alan öğretmen ve ebeveyn eğitim programları ve okul temelli önleme mücadeleleri olabilir. Bu programlar, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku gibi sağlıklı alışkanlıkları teşvik eden ve aşırı ekran süresiyle ilişkili riskler hakkında farkındalık yaratan eğitimlerdir.

İnternet bağımlılığıyla kendi kendisine mücadele eden bireyler için de bazı etkili tedavi yöntemleri mevcuttur. Psikoterapi ya da bilişsel-davranışçı terapiyi içerebilen psikososyal terapiler bu tarz bağımlılıklarda etkili olabilmektedir. Bu terapiler, bireylerin, bağımlılıklarına katkıda bulunan alttaki psikolojik sorunları ele alır ve bağımlılık davranışlarını yönetmek ya da başa çıkma stratejileri geliştirmek için yardımcı olur.

Psikososyal tedavinin tek başına yeterli olmadığı ağır vakalarda ek olarak farmakoterapi de kullanılabilir. İlaç kullanımı son derece yetkin uzmanlar tarafından dikkatlice uygulanmalıdır.

DİJİTAL KONTROL

Bazı bireyler bağımlılıklarını bir kerede terk edebileceklerini umarak “ya hep ya hiç” gibi yöntemlere başvurabilmektedir. Ancak bu durum başka türlü stresler biriktirebilir. Öncelikle ekran süresine sınır koymak ya da belirli web sitelerine ya da uygulamalara erişimi engelleyen yazılım programlarını kullanmak denenebilir. Bağımlılığın bu türüne teknoloji yol açtığı gibi, tedavide de teknoloji denenebilir. Bazı yazılım programları, bireylerin internet kullanımlarını izlemelerine ve ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak için hedefler koymalarına yardım etmektedir. Diğer programlar, günün belli saatlerinde belirli web sitelerine ya da uygulamalara erişimi engelleyebilir.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM

Gençlerde internet bağımlılığı en net olarak uzun vadeli çözülebilir. İnternete erişim zorlaştırılmalıdır. İş, eğitim ve alışveriş dışında alarm kurarak dijital aletlerden uzaklaşılmalıdır. Dış aktivitelere ağırlık verilmelidir. Kitap okuma, oyun oynama, spor yapma, yürüyüş ve hobilerle ilgilenme gibi fiziksel etkinliklere başvurulmalıdır. Bağımlılıkla başa çıkmak için duygusal ve psikolojik destek alınmalıdır. Ayrıca gençleri uygun psikolojik koşullarda dinlemek ve destek vermek önemlidir. İnternet bağımlığı, özellikle de gençlerde tek başına çözülmesi zor bir sorundur. Öğretmen, veli eğitimi, öğrenci eğitimi ve bilinçlendirme gibi çabalara, sağlık konusu da eklenerek çözüm aranmalıdır.