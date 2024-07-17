Inter Miami'den Lionel Messi için sakatlık açıklaması
Copa America'da 16. kez şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Kolombiya ile oynadıkları final maçında sakatlanması nedeniyle oyuna devam edememişti.
Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0 yenerek 16. kez kupayı müzesine götüren Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi'den kötü haber geldi.
Inter Miami, Copa America finalinde sakatlanan Lionel Messi'nin sağ ayak bileği bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Bununla birlikte yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.
Messi'nin ne zaman sahalara döneceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.