Inter'in golcüsü Lautaro Martinez, Serie A’da 100. kez fileleri havalandırdı

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Inter’in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Lecce karşılaşmasında attığı golle Serie A’da 100. kez gol sevinci yaşadı.

Serie A’nın 26. hafta maçında Inter, Via Del Mare’de Lecce’nin konuğu oldu. Lacivert-siyahlılar, müsabakayı 4-0 kazanarak rahat bir galibiyet aldı. Puanını 66’ya yükselten Milano ekibi liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Inter’in Arjantinli forveti Lautaro Martinez de bu golle birlikte Serie A’daki 100. golünü attı. Lautaro Martinez ayrıca 56. dakikada da sahneye çıkarak takımı adına 2 gol kaydetmiş oldu.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Lautaro Martinez, 65. dakikada yerini Marko Arnautovic’e bıraktı.