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        Haberler Bilgi Spor İNTER-BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter- Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu var mı?

        Canlı izle! Inter- Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda 2-1'lik üstünlük yakalayan İtalyan temsilcisi, San Siro'da avantajını koruyarak adını son dört takım arasına yazdırmak istiyor. Bayern Münih ise zorlu deplasmandan en az iki farklı galibiyetle dönüp turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Inter- Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Inter- Bayern Münih maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:24
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahne bir kez daha Inter ve Bayern Münih'e ait. İlk maçı 2-1 kazanan Inter, taraftarı önünde yarı final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Mücadelenin Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önemi var çünkü Inter’de Hakan Çalhanoğlu kaptan olarak sahada olacak. Kritik karşılaşma, futbolseverlerin "Inter- Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını beraberinde getiriyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Inter- Bayern Münih maçı 16 Nisan Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

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        • 3

          INTER- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

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        • 4

          INTER-BAYERN MÜNIH MUHTEMEL 11'LER

          Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram.

          Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane.

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