Instagram ve X açıldı mı, düzeldi mi?
Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar yaşanıyordu. Peki, 24 Ekim Çarşamba Instagram ve x düzeldi mi? İşte, detaylar...
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Dün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve X'in son durumunu merak ediyor. Peki, Instagram ve X açıldı mı, düzeldi mi, erişim sorunu kalktı mı?
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X AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?
X kullanıcıları sosyal medya platformuna sorunsuz bir şekilde giriş yapmaya başladı. X, normal seyrine döndü.
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INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?
Instagram'da da aynı şekilde erişim sorunu kalktı ve kullanıcılar normal akışa geri döndü.
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X VE INSTAGRAM HAKKINDA BİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Yetkililerden konu hakkında bir açıklama gelmedi.