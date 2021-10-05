Instagram, Facebook ve WhatsApp neden çöktü? Dün aksam saatlerinde başlayıp bugün gece yarısında çözülen erişim sorunuyla ilgili kullanıcılar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için dün yaşanan sorunun detaylarını ve küresel çaplı kaosla ilgili hem söz konusu platformların çatı kuruluşu Facebook şirketinden gelen açıklamayı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamayı haberimizde derledik. İşte "Instagram ve WhatsApp neden çöktü?" sorusuyla ilgili merak edilen açıklamalar...
FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.
Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.
Whastapp'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Şu anda bir erişim sorunu yaşandığının farkındayız. Sorunun en kısa sürede düzelmesi için çalışmalarımız sürüyor" denildi.
Bununla birlikte Whatsapp ve Instagram'ın Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
BAKAN YARDIMCISI SAYAN AÇIKLAMA YAPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bazı sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve bundan Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi.
Sayan, Twitter hesabından bazı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.
Whatsapp ve Instagram'ın Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
"YENİ BİR DÜZENLEME İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Sayan açıklamasına şöyle devam etti: "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum."
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