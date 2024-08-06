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        Haberler Bilgi Yaşam Instagram son dakika gelişmesi 6 Ağustos 2024: Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, İnstagram erişim engeli ne zaman düzelir?

        Instagram son dakika gelişmesi 6 Ağustos 2024: Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman düzelir?

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilen Instagram son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. 2 Ağustos'tan beri Instagram girişi yapılamıyor. Bazı kullanıcılar VPN ile Instagram'a giriş yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili en güncel gelişmeler takip edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Peki 6 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, İnstagram erişim engeli ne zaman düzelir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:04
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        • 1

          Instagram’ın ne zaman açılacağına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Kullanıcılar, paylaşımlarını göremiyor ve ana sayfaya erişim sağlayamıyor. Hem bilgisayar hem de mobil uygulama üzerinden Instagram'a giriş yapılamıyor. Bu kapsamda en son açıklama Adalet Bakanı Tunç’tan geldi. Peki İnstagram açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman düzelir?

        • 2

          INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

          4 günü aşkın bir süredir erişim engeli bulunan Instagram kapalı olma durumu devam ediyor. Güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

          INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

          Bakan Tunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

        • 3

          INSTAGRAM’A ERİŞİM AÇILACAK MI?

          Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

          BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.

        • 4

          ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU’NDAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META şirketinin yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Uraloğlu: ''İstediğimiz sonucu almış değiliz'' dedi.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

        • 5

          META’DAN AÇIKLAMA

          META’dan dün yapılan açıklamada ise, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” denildi.

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