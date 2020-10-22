Yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'da en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de "Instagram hesabı nasıl silinir?" sorusu...
Eğer siz de Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız, çok zaman harcadığınızı düşünüyorsanız; instagram hesabınızı kapatmak, kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?
Instagram Hesap Kapatma İşleminin Nasıl Yapıldığını Video Üzerinden de Takip Edebilirsiniz:
Instagram Hesap Silme İçin:
linkine tıklayıp, önce hesabınızı aktif hale getirin.
Hesaba giriş yaptıktan sonra karşınıza hesap silme penceresi çıkacak.
Bu pencerede hesap silme nedeninizi bildirdikten sonra bir kez daha şifre girip, 'hesabı kalıcı olarak sil' butonuna tıklayın.
Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.
INTAGRAM GEÇİCİ HESAP KAPATMA İŞLEMİ
Hesabınızı tamamen kapatmak yerine, pişmanlık yaşamamak için ilk etapta Instagram hesap dondurma işlemini denemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Burada da hesabınızı tamamen kapatma durumunda olduğu gibi profiliniz ve fotoğraflarınız hiçkimse tarafından görüntülenemiyor.
Ancak bu işlemin Instagram’da tamamen silmeden en önemli farkı; Instagram'ın takipçilerinizi, fotoğraflarınızı ve beğenilerinizi saklı tutuyor olması.
Instagram'ı tekrar aktif hale getirmek istediğinizde; en son kullandığınız şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Böylece, Instagram hesabınız yeniden açılmış olacak.
Instagram hesabınızı dondurmak için şu linki kullanabilirsiniz:
İNSTAGRAM HESABI DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!