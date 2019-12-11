Instagram nasıl indirilir

Milyarlarca kullanıcıya sahip Instagram, ücretsiz fotoğraf paylaşmaya yarayan uygulamadır. Sosyal medya ağının en çok kullanılan uygulamaları arasındadır. Uygulama üzerinden saniyeler içerisinde profil sayfası oluşturup fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğrafları istediğiniz an gizleyebilir ya da kullanıma açabilirsiniz. Takip ettiğiniz kişilere göre de profil sayfanız olacaktır. İşte Instagram’da yer alan genel özellikler:

Ücretsiz filtreler ve çerçeveler

Hikaye oluşturup paylaşabilme

Canlı yayın yapabilme

Mağaza oluşturabilme

Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Foursquare’de anında paylaşım

Alanın ekstra derinliği için Linear ve Radial Tilt-Shift bulanıklık efektleri

Sınırsız yükleme

Beğenmeler ve yorumlar alıp bırakarak arkadaşlarınızla etkileşime geçme

Ve daha fazlası Instagram platformunda yer alıyor.

Instagram Nasıl İndirilir? (Google Play) Android Kullanıcıları İçin

Android kullanıcıları Instagram’ı indirebilmek için Android mağazaların en büyüğü olan Google Play Store üzerinden indirebilirler. Google Play Store’ye girerek Instagram araması yaparak uygulamaya ulaşabilirsiniz. Şu ana kadar Play Store üzerinden 1.000.000.000 + kişi Instagram'ı indirdi.

GOOGLE PLAY INSTAGRAM İNDİR

Instagram Nasıl İndirilir? (App Store) iPhone Kullanıcıları İçin

iPhone kullanıcıları Instagram uygulamasını indirebilmek için App Store mağazasını ziyaret etmeleri gerek. 122,8 MB boyutunda Instagram uygulamasını indirerek kurulumu saniyeler içerisinde tamamlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ise iOS 11.0 veya üst sürümünü gerektirmesidir. Diğer alt sürümnlerde çalışmamaktadır. iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumludur.

APP STORE INSTAGRAM İNDİR

Instagram Hangi Dillerde Hizmet Veriyor?

Instagram kullanıcılar için şu dil desteği sunmaktadır:

Türkçe, Almanca, Basitleştirilmiş Çince, Danca, Endonezce, Fince, Fransızca, Geleneksel Çince, Hintçe, Hollandaca, Hırvatça, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Malay, Norveççe Bokmål, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Tagalogca, Tayca, Ukraynaca, Vietnamca, Yunanca, Çekçe, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca.

Ayrıca Instagram'ı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Instagram için Windows , PC'nizi mobil cihazınızda kurulu olan Instagram uygulaması ile senkronize etmenizi sağlar.