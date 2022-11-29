Instagram Kaydedilenler Toplu Silme Nasıl Yapılır? Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl ve Nereden Silinir?

Eskiden kullanıcılar bir Instagram profilinde beğendiği bir görüntüyü kaydetmek için bir ekran görüntüsü alırdı. Ancak artık bu yöntem çoktan tarih oldu bile. Instagram'da gördüğünüz bir fotoğrafı kaydetmek istiyorsanız görüntüyü koleksiyona kaydederek istediğiniz zaman görebilme seçeneğiniz vardır. Bu durumda kullanıcıların en çok merak ettiği konu kaydedilen gönderilerin nasıl silineceğidir. Peki, Instagram'da kaydedilen videolar nasıl silinir? İşte Instagram arşiv silmenin yolu.

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme

Çoğu sosyal medya sitesi ve video paylaşım uygulaması, gönderileri daha sonra görebilmeniz veya izleyebilmeniz için kaydetme seçeneği içerir. Aynı şekilde Instagram, kullanıcıların gönderileri (hem fotoğraf hem de video) ve reels videoları kaydetmelerine olanak tanır. Şaşırtıcı bir şekilde, birçok insan Instagram'da karşılaştıkları hemen hemen her gönderiyi kaydetme alışkanlığına sahiptir. Sonuç olarak zamanla Instagram hesaplarında binlerce kaydedilmiş gönderiye sahip olurlar.

Android: Kaydedilmiş tüm gönderilerinizi Android cihazlardaki Instagram'da bir kerede silemezsiniz. Bunun nedeni, Android için Instagram'ın tüm kayıtlı gönderileri aynı anda seçme ve silme seçeneğine sahip olmamasıdır. Bunun yerine, Android kullanıcılarının kaydedilen tüm gönderileri tek tek manuel olarak seçmeleri ve ardından işaretlerini kaldırmaları gerekir. Çok sayıda kayıtlı gönderiyle uğraşıyorsanız ve hepsinin işaretini aynı anda kaldırmak istiyorsanız, bu can sıkıcı ve stresli olabilir.

Instagram uygulamasında profil sekmesine gidin.

Sağ üst köşedeki Menü düğmesine dokunun ve "Kaydedilenler"i açın.

"Tüm Gönderiler"e gidin ve gönderiler dizininde (ızgara simgesi) olduğunuzdan emin olun.

Sağ üstteki 3 noktalı düğmeye ve ardından “Seç”e dokunun.

Bir kerede kaydetmekten vazgeçtiğiniz tüm gönderileri seçebilirsiniz.

En alttaki "Kaydedilenlerden kaldır"a dokunun ve ardından onları silmek için tekrar "Kaydet"e dokunun.

iPhone: iPhone için Instagram uygulaması, kaydedilen tüm gönderileri aynı anda kaldırma olanağı sunar. Tek tek uğraşmadan tüm gönderileri bir kerede silebileceğiniz için bu oldukça pratik bir özelliktir. Ayrıca isterseniz kaldırmak istediğiniz gönderileri manuel olarak da seçebilirsiniz.

Instagram uygulamasının en son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.

Instagram'ı açın ve sağ alt köşedeki profil sekmesine dokunun.

Sağ üstteki Menü düğmesine dokunun ve "Kaydedilenler"e gidin.

Kaydedilenler altında, tüm kayıtlı gönderilerinizi bulmak için "Tüm Gönderiler" dizinini açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta düğmesine (3 noktalı simge) dokunun ve “Seç” seçeneğine dokunun.

Tüm Instagram gönderilerini bir kerede kaydetmekten vazgeçmek için sağ üstteki “Tümünü Seç” seçeneğine dokunun. Kayıtlı tüm gönderileriniz seçilecektir, saklamak istediklerinizin işaretini kaldırabilirsiniz.

Alt kısımdaki "Kaydet" düğmesine dokunun. Ardından, seçiminizi onaylamak için tekrar “Kaydet”e basın.

Atmanız gereken adımların hepsi bu şekildedir. Herhangi bir koleksiyondaki gönderinin, tüm gönderilerin yer aldığı kısımdan da kaldırılacağını unutmayın.

Masaüstü: Instagram, kayıtlı gönderilerinizi bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısında görüntülemenize izin verir. Kaydedilen gönderileri toplu olarak silme seçeneği yoktur. Ancak belli bir koleksiyondaki tüm gönderileri silmeniz mümkündür.

Bilgisayarınızdaki bir tarayıcıda instagram.com'u ziyaret edin ve henüz yapmadıysanız Instagram hesabınızda oturum açın.

Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın ve "Kaydedilenler"i seçin.

Kayıtlı sekmesinde silmek istediğiniz koleksiyonu açın.

Koleksiyona girdikten sonra sağ üst köşedeki üç nokta düğmesine (3 noktalı simge) tıklayın.

“Koleksiyonu Sil”e tıklayın ve ardından silmek için tekrar “Sil”e tıklayın.

Son olarak Instagram kaydedilenler toplu silme işlemi yaparken eğer bir koleksiyonu silerseniz sadece o koleksiyonda kalan fotoğraflar ve videolar ortadan kalkacaktır. Bu gönderilere istediğiniz zaman “Tüm Gönderiler” dizininden erişebilirsiniz.