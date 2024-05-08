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        Haberler Gündem Teyit Instagram hikayelerde ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi?

        Instagram hikayelerde ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi?

        Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da hikayelerden (story) ekran görüntüsü alındığında, hikayeyi yayınlayan kişiye bildirim göndermeye başlayacağı öne sürüldü. Peki, META'nın sahibi olduğu Instagram'da böyle bir durum söz konusu mu?

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:22
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        • 1

          Dünya genelinde milyonlarca kullanıya sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ın yeni özellikleri ve güncellemeleri ile ilgili her gün yeni bilgiler geliyor. Ancak bazen bu bilgiler yanıltıcı olabiliyor.

        • 2

          Dün de Instagram ile ilgili yeni bir iddia gündeme taşındı. Instagram'a yeni bir özelliğin geldiği bu sözde yeni özellikle birlikte, "Instagram'ın, hikayelerden ekran görüntüsü alındığında, hikayeyi yayınlayan kişiye bildirim göndermeye başlayacağı" öne sürüldü.

        • 3

          AA Teyit Hattı'nın araştırmasına göre, Instagram'da takip edilen herhangi bir kişinin hikayesine yanıt verilebiliyor. Etiketlenen kişiler hikayeyi alıntılayabiliyor, beğenebiliyor ve emoji gönderebiliyor. Fakat, Instagram, hikayelerden alınan ekran fotoğrafıyla ilgili karşı tarafa herhangi bir bildirim göndermiyor.

        • 4

          Instagram "Direct Message" (DM - doğrudan mesaj) üzerinden gönderilen mesajların ekran görüntüsü alındığında da karşı tarafa bir bildirim göndermiyor. Ancak, kaybolan mesajlardan ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları bilgilendirmek için karşı tarafa bir bildirim gönderiyor.

        • 5

          Ayrıca, DM üzerinden anlık olarak gönderilen ve kaybolan fotoğraf ya da videoların ekran görüntüsü alındığında da karşı taraf bildirim mesajı alıyor.

          Instagram sadece fotoğrafı gönderen tarafı bilgilendiriyor ve diğer kişiler ekran görüntüsü alındığından ya da bildirimin gönderildiğinden haberdar olmuyor.

        • 6

          DM'deki mesajınızın içine girdiğinizde, yine aynı şekilde bir uyarı bulunuyor. Gönderdiğiniz fotoğraf ya da videonun yanında ekran görüntüsü alındığına dair küçük bir uyarı simgesi görüntüleniyor.

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