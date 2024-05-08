Instagram hikayelerde ekran görüntüsü alınca karşı tarafa bildirim gider mi?

Ayrıca, DM üzerinden anlık olarak gönderilen ve kaybolan fotoğraf ya da videoların ekran görüntüsü alındığında da karşı taraf bildirim mesajı alıyor.

Instagram sadece fotoğrafı gönderen tarafı bilgilendiriyor ve diğer kişiler ekran görüntüsü alındığından ya da bildirimin gönderildiğinden haberdar olmuyor.