Instagram platformu, gerek bilgisayar gerekse de akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olarak kullanılmaktadır. Diğer sosyal ağlara nazaran, Instagram nispeten basit olmasından dolayı yoğunlukla tercih edilmektedir. Bundan dolayıdır ki öncelikle sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmış olsa da video paylaşımı ve canlı yayınlar içinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak farklı sebeplerle Instagram hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyenlerde mevcuttur. Peki Instagram hesap kapatma silme kalıcı olarak nasıl yapılır? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Instagram hesabınızı silmek için bilgisayarınız veya cep telefonunuzun tarayıcısından işlem yapmanız gerekmektedir. Cep telefonu ya da tablet üzerinden kullandığınız Instagram uygulamasından yani Profilinizden direkt olarak hesabınızı tamamen silmeniz mümkün değil.

Öncelikle #link#https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/##normallink# linkine tıklayınız.

Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, bu durumda hesabınıza giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz. Silme linkinden giriş yapmanız gerekmektedir.

Açılan pencereden “Hesabını neden siliyorsun?” başlıklı soru ve bu sorusunun yanındaki açılır menüden talebinize uygun bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece karşınıza çıkan menüden bir sebep seçtiğinizde görünmektedir.

“Hesabımı kalıcı olarak sil” e tıklayın veya dokunun.

Ancak açtığınız hesap dışında farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, “Hesabını Sil” sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve sayfadan “Çıkış Yap” ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları takip ederek silme işlemini gerçekleştirin.

Silme işlemini gerçekleştirmeden önce bilmeniz gerekmektedir ki sildiğiniz hesabın kullanıcı adını tekrar kullanamazsınız. Ayrıca hesabınızı silmeden önce paylaşımlarınızı da yedeklemenizi öneririz.