İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Monte Neme Gölü, turkuaz rengiyle son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle popülerlik kazandı.

Ancak gölün 1980'li yıllara kadar kullanılmış ve ardından terk edilmiş bir tungsten maden ocağının kimyasal atıkları ile oluştuğu ortaya çıktı.

İspanyol haber sitelerine göre, göle dalış yaparak kimyasal ile temasta bulunan turistlerin, cilt ve mide problemleriyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Gölü ziyaret eden pek çok sosyal medya kullanıcısı kusma ve kızarıklık şikayetiyle tedavi altına alındı.

A Coruna Üniversitesi doktoru Manuel Ferreiro "Kimyasallarla dolu suya kısa süreli maruz kalmak göz ve ciltte tahrişe neden olurken, suda daha fazla vakit harcamak mide sorunlarına neden olabilir" dedi.

Göle atlayarak kimyasallara maruz kalan Uxia adlı Instagram kullanıcısının da cildinde döküntüler oluştu. Olayın ciddiyetinin farkına varamayan sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın yaşadıklarına değdiğini söyledi.

Uzmanlar Galiçya yönetimine bölgeye girişin yasaklanması konusunda çağrıda bulundu.

Galiçya bölgesindeki maden, 2. Dünya Savaşı sırasında ampul üretiminde ve çeliği sertleştirmek için kilit bir bileşen olan tungsteni çıkarmak için kullanıldı. Ancak maden 1980'li yıllarda kapatıldı.