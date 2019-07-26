İngiliz sosyal medya şirketiHopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok para alan ünlüleri sıraladı. Listenin başında bu sene de Kylie Jenner yer aldı. Takipçi sayısını 30 milyon artıran Jenner, gönderi başına aldığı ücreti de 266.000 dolar yükseltti. Peki Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri kimler? İşte listede başı çeken isimler...