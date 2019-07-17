Instagram çöktü mü? instagram'a ne oldu? 17 Temmuz 2019 Instagram'da erişim sorunu var

Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? Şeklindeki sorular popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar akış yenilenmiyor problemi ile karşılaştılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz bir hata oluştu. Tekrar deneyin" şeklindeki uyarıyla karşılaştı ve akışın yenilenmediğini gördü. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Edinilen bilgiye göre Instagram'daki erişim sorunu dünya genelinde yaşanılıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da yaşanılan erişim sorunun ardından WhatsApp'ta da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp çöktü mü sorularına cevap arıyor. Yetkililerden ise henüz açıklama gelmedi.