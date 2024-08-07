Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, son durum ne? 7 Ağustos Instagram erişim yasağı kalkıyor mu?
2 Ağustos tarihinde başlayan Instagram erişim yasağı son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'ın açılıp açılmayacağı hakkında yaptığı açıklamada, katalog suçlar kapsamındaki içeriklerin kaldırılması durumunda Instagram'ın erişime açılabileceğini söyledi. Peki Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün açılır mı? İşte 7 Ağustos Instagram'a erişim yasağında son durum
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Instagram’ın açılacağı tarihle alakalı güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. 5 gündür Instagram’a erişim sağlayamayanlar VPN aracalığıyla giriş yapmaya çalışıyor. BTK'nın kararı ile erişimi engellenen popüler sosyal medya uygulamasının ne zaman açılacağı ise merak konusu haline geldi. Peki Instagram açıldı mı, ne zaman açılır, erişim yasağı ne zaman kalkacak?
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INSTAGRAM AÇILIYOR MU?
5 gündür erişim engeli bulunan Instagram kapalı olma durumu devam ediyor. Güncel gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacaktır.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
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INSTAGRAM’A ERİŞİM AÇILACAK MI?
Bakan Tunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:
Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.
BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.
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META’DAN AÇIKLAMA
META’dan dün yapılan açıklamada ise, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” denildi.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU’NDAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META şirketinin yetkilileri ile bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Uraloğlu: ''İstediğimiz sonucu almış değiliz'' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.