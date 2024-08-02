Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'a ne oldu, erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı?
Instagram gündemdeki yerini aldı. Bugün milyonlarca kullanıcı, Instagram hesabına giremedi, girenler de ana sayfa ve keşfet bölümünün güncelleme almadığını gördü. Peki, Instagram'a ne oldu, neden girilmiyor? İşte, detaylar...
- 1
Son dakika... Türkiye'de Instagram kullanıcıları hesaplarına girmekte zorlanıyor. Giren kullanıcılar ise ana sayfalarının ve keşfet akışlarının yenilenmediğini görüyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi? İşte, son gelişmeler...
- 2
INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?
Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.
- 3
Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.
Şu anda bu kararın neden alındığı bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimize ekleyeceğiz.
Öte yandan 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.
-
- 4
Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.
BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.
- 5
TÜRKNET KULLANICILARI ERİŞİM SAĞLIYOR
Türkiye'deki Instagram erişim yasağı devam ederken, Türknet kullanıcılarının Instagram'a giriş yapabildiği öğrenildi.