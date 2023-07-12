İnsan tacirlerinden akıllara zarar sözler!

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Adana'da, 1500 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk" dedi.

"MAĞDUR İNSANLARIN DERTLERİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORDUK" İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi. REKLAM