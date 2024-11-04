İnşaatta cansız beden bulundu
Eskişehir'de incelemeye gelinen bir binanın içinde cansız beden bulundu. Kimlik tespiti yapılan kişinin 79 yaşındaki Ural Alpçetin olduğu öğrenildi. Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde inşaat halindeki bir binayı incelemeye arkadaşıyla birlikte gelen Ekrem Turan, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
AA'da yer alan habere göre Turan'ın İhbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimlik tespitinin ardından cansız bedenin 79 yaşındaki Ural Alpçetin'e ait olduğu tespit edildi. Alpçetin'in cenazesi, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görgü tanığı Ekrem Turan, ifadesinde iş için inşaata inceleme yapmak amacıyla arkadaşıyla birlikte geldiklerinde Alpçetin'in cesedini gördüklerini, yaşamını yitiren Alpçetin'i tanımadıklarını belirtti.
Hayatını kaybeden Ural Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü.