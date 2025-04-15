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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi yüzde 12,7 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretimi yüzde 12,7 arttı

        TÜİK verilerine göre; şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inşaat üretimi yüzde 12,7 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:12
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        İnşaat üretimi yüzde 12,7 arttı
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        TÜİK verilerine göre; şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inşaat üretimi yüzde 12,7 arttı.

        İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

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