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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi yıllık yüzde 15,5 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretimi yıllık yüzde 15,5 arttı

        İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:26
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        İnşaat üretimi yüzde 15,5 arttı
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        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 arttı.

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