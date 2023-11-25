İnşaat demiri yılbaşından itibaren özel güvenlikli etiketle takip edilecek - Emlak Haberleri

İnşaat demiri yılbaşından itibaren özel güvenlikli etiketle takip edilecek - Emlak Haberleri

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Genel Müdürlükten edinilen bilgilere göre, söz konusu takip sisteminin kullanılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

İDİS'le Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek. Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığına da aktarılacak.

İlgili tebliğ uyarınca, inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1 Ocak 2024'ten önce İDİS'e geçmeleri zorunlu olacak.

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Darphane'den tedarik edilecek özel mürekkebin kullanıldığı güvenlikli etiket ve inşaat demir bağı inşaat demirlerine uygulanacak. Bu etiket, yüksek güvenlikli ve kopyalanamaz olacak. Etiket üzerinde, demirin üretimine ilişkin tarih gibi bilgiler de yer alacak.

Yurt içinde inşaat demiri üretimi yapan firmalar üretim tesislerinde, inşaat demiri ithalatı yapan firmalar Darphane tarafında belirlenecek noktalarda ürünler üzerine etiketleme uygulaması yapacak. Etiket, her bir demir bağının üzerine takılacak.

Mükellefler, etiket taleplerini İDİS üzerinden Darphane'ye bildirecek.

NAKLİYE SÜRECİ DE SİSTEME GİRİLECEK

İnşaat demirlerine uygulanan güvenlikli etiketler ayrıca saha denetimlerinde özel cihazlarla okutulup denetlenecek.

Üretici ve ithalatçılar, mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt ve aktivasyon işlemini gerçekleştirilecek.

İnşaat demirleri, toptancı, satıcı ve yapı müteahhidine sevk edilirken uygulama üzerinden çıkış ve teslim yapılacak ve bu işlemler, e-irsaliye ve e-fatura ile entegre edilecek. Malın nakliyecisi de bu sürece dahil olacak. Dolayısıyla üretim ve ithalat aşamasından inşaat müteahhitlerine kadar olan alım ve satım süreçleri sistem üzerinden izlenebilecek.

Yapı müteahhidi de İDİS'e kayıtlı olarak deposuna gelen demir bağlarını kontrol ederek teslim alacak.

Yapı denetim kuruluşları ise aldığı numunelere ait etiket bilgilerini elektronik ortamda sisteme kaydedecek. Ayrıca inşaat demiri güvenlikli numune etiketiyle etiketlenen inşaat demiri numunesi laboratuvara gönderildiğinde, çıkan sonuçlar İDİS'e yüklenecek.

Tüm paydaşların İDİS'e kayıt olma zorunluluğu bulunurken, sisteme aykırı durumların tespiti halinde usulsüzlük cezası kesilecek. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacak.