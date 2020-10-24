İnşaat alanında tesadüfen bulundu... Çalışmalar durduruldu

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sokak üzerindeki bir arazide inşaat çalışması başlatıldı.

İHA'nın haberine göre yürütülen kazı çalışması esnasında tarihi eser olduğu düşünülen duvarlara rastlanması üzerine Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

Duvarların çıktığı alanda müze yetkilileri gözetiminde sondaj kazısına başlandı. Çıkan bulguların Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi. Ortaya çıkan tarihi duvarların ardından inşaat çalışmaları durduruldu.

Mahalle sakinleri bölgede daha önce tarihi eser niteliğinde taşlar ve sütunların olduğunu, buluntuların Bodrum Kalesi’ne teslim edildiğini anlattı.

Kazı yapılan alanın yanında iş yeri bulunan Yaman Olgaç, “Birkaç gündür mahallemizde bir heyecan var. Şu bulunduğumuz noktada 41 sene önce benim evim vardı. 41 sene önce o evin duvarlarında antika taşlar, bahçesinde sütunlar buradan çıkmış, yani inşaat esnasında çıkmış sütunlar vardı. Hepsi kaleye verildi tabii ki. Şimdi görüyoruz ki arkamızdaki inşaatta bunların devamı çıkıyor. Çok düzgün bir şekilde beyaz taşlar görüyoruz. Daha çok yeni kazı. Merakla ne çıkacağını takip ediyoruz. Bugün mozaiğe benzer bir şeyler göründü. Kalenin de görevlileri şu anda çalışıyor. 41 sene önce başlayan bu maceramız bakalım hangi antik eserlere hangi bulgulara bizi götürecek? Ortaya nelerin çıkacağını merakla izliyoruz” dedi.