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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim İnovasyon merkezini istanbul’a taşıdı - Teknoloji Haberleri

        İnovasyon merkezini istanbul’a taşıdı

        DHL İnovasyon Merkezi, DHL Group çalışanları ve iş ortaklarıyla İstanbul'da düzenlenen "Innovation That Moves (ITM)" etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Lojistikte İnovasyon" başlıklı panelde DHL Group'un Türkiye'deki 5 biriminin genel müdürleri şirketlerinin teknolojik çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:09
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        İnovasyon merkezini istanbul'a taşıdı
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        DHL İnovasyon Merkezi, lojistik sektöründeki yenilikleri tanıtmak amacıyla İstanbul’da “Innovation That Moves (ITM)” etkinliğini gerçekleştirdi. 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, DHL Group çalışanları, müşterileri, iş ortakları, akademisyenler ve startupları bir araya getirdi.

        Etkinlik kapsamında “Lojistikte İnovasyon” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, Türkiye’de faaliyet gösteren beş DHL biriminin genel müdürleri, şirketlerinin teknolojik çalışmalarını aktardı. DHL EMEA Teknolojiden Sorumlu Bölgesel Müşteri Direktörü Vildan Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, DHL E-Commerce (MNG) Türkiye Genel Müdürü Kağan Gündüz, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Murat Kavrar, DHL Global Forwarding Türkiye ve Doğu Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Berna Yılmaz Ciğeroğlu ve DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox katıldı.

        "İNOVASYONLA GELECEĞİ GÜÇLENDİRMEK"

        Kağan Gündüz, MNG’nin satın alınması sonrası e-ticaret hizmetlerindeki gelişmeleri; Volkan Demiroğlu, hızlı hava taşımacılığı yatırımlarını; Murat Kavrar, 2030 stratejisi kapsamında yenilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarını; Berna Yılmaz Ciğeroğlu, sürdürülebilirlik alanındaki projeleri; Buket Cox ise operasyonel esneklik için kullanılan teknolojileri anlattı.

        Panelin ardından katılımcılar, DHL İnovasyon Merkezi’nde sergilenen teknolojileri incelemek için özel bir tura katıldı. Ayrıca, DHL Orta Doğu ve Afrika İnovasyon Merkezi Başkanı Irina Albanese ve DHL Supply Chain Dijital Dönüşüm Ofisi Kıdemli Direktörü Thijs Hulstman, “Lojistikte inovasyonla geleceği güçlendirmek” başlıklı oturumda sektördeki dönüşüm hakkında bilgi verdi.

        DHL’in Dubai, Köln, Şikago ve Singapur’da bulunan dört İnovasyon Merkezi, lojistik çözümleri geliştirmek için trend analizleri, uygulamalı atölyeler ve strateji oluşturma çalışmaları yürütüyor. Avrupa İnovasyon Merkezi (Almanya, 2007), bilgisayarla görü, karbonsuzlaştırma ve sensör verisi analitiği (“smartification”) gibi alanlara odaklanıyor. Asya Pasifik İnovasyon Merkezi (Singapur, 2015), büyük veri analitiği, biyonik mekanik sistemler ve dijital ikizler üzerine çalışıyor. Americas İnovasyon Merkezi (Şikago, 2019), bilgisayarla görü, yapay zeka, otomasyon ve Nesnelerin İnterneti’ni kapsıyor. Ortadoğu ve Afrika İnovasyon Merkezi (Dubai, 2021) ise döngüsellik, büyük veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti alanlarında faaliyet gösteriyor. Merkezler, Logistics Trend Radar ve DHL Innovation Insights gibi araçlarla sektörel trendleri analiz ederek turlar, atölyeler ve inovasyon etkinlikleriyle paydaşlar arasında iş birliğini destekliyor.

        IOT ODAKLI YENİLİKLER

        DHL Supply Chain, ITM etkinliğinde yapay zeka ve IoT odaklı yeniliklerini sergiledi. Genie ISG yapay zeka tabanlı sohbet botu, gerçek zamanlı güvenlik rehberliği sunarken, HSE simülasyon oyunu oyunlaştırılmış eğitimle güvenlik protokollerini öğretiyor. AI ramak kala tespit sistemi, video analiziyle riskleri anında belirliyor; güvenlik portalı ise depo güvenliğini artırıyor. AI tabanlı depo sayım uygulaması stok doğruluğunu hızlandırırken, sipariş takip-kontrol sistemi video doğrulamayla hataları azaltıyor. ISG alarm sistemleri, sahadaki tehlikeleri gerçek zamanlı izliyor. EU Horizon Europe fonlu RECIRCULATE projesi pil geri dönüşümüne, ESCALATE projesi ise sıfır emisyonlu ağır taşıma araçlarına odaklanıyor. Ayrıca, beyin-bilgisayar arayüzü demosu, EEG sensörleriyle sürücü güvenliğini artırmak için zihinsel durumları izliyor.

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