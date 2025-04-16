İnovasyon merkezini istanbul’a taşıdı

DHL İnovasyon Merkezi, lojistik sektöründeki yenilikleri tanıtmak amacıyla İstanbul’da “Innovation That Moves (ITM)” etkinliğini gerçekleştirdi. 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, DHL Group çalışanları, müşterileri, iş ortakları, akademisyenler ve startupları bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında “Lojistikte İnovasyon” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde, Türkiye’de faaliyet gösteren beş DHL biriminin genel müdürleri, şirketlerinin teknolojik çalışmalarını aktardı. DHL EMEA Teknolojiden Sorumlu Bölgesel Müşteri Direktörü Vildan Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele, DHL E-Commerce (MNG) Türkiye Genel Müdürü Kağan Gündüz, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Murat Kavrar, DHL Global Forwarding Türkiye ve Doğu Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Berna Yılmaz Ciğeroğlu ve DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox katıldı.

Kağan Gündüz, MNG’nin satın alınması sonrası e-ticaret hizmetlerindeki gelişmeleri; Volkan Demiroğlu, hızlı hava taşımacılığı yatırımlarını; Murat Kavrar, 2030 stratejisi kapsamında yenilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarını; Berna Yılmaz Ciğeroğlu, sürdürülebilirlik alanındaki projeleri; Buket Cox ise operasyonel esneklik için kullanılan teknolojileri anlattı.

Panelin ardından katılımcılar, DHL İnovasyon Merkezi’nde sergilenen teknolojileri incelemek için özel bir tura katıldı. Ayrıca, DHL Orta Doğu ve Afrika İnovasyon Merkezi Başkanı Irina Albanese ve DHL Supply Chain Dijital Dönüşüm Ofisi Kıdemli Direktörü Thijs Hulstman, “Lojistikte inovasyonla geleceği güçlendirmek” başlıklı oturumda sektördeki dönüşüm hakkında bilgi verdi.

DHL’in Dubai, Köln, Şikago ve Singapur’da bulunan dört İnovasyon Merkezi, lojistik çözümleri geliştirmek için trend analizleri, uygulamalı atölyeler ve strateji oluşturma çalışmaları yürütüyor. Avrupa İnovasyon Merkezi (Almanya, 2007), bilgisayarla görü, karbonsuzlaştırma ve sensör verisi analitiği (“smartification”) gibi alanlara odaklanıyor. Asya Pasifik İnovasyon Merkezi (Singapur, 2015), büyük veri analitiği, biyonik mekanik sistemler ve dijital ikizler üzerine çalışıyor. Americas İnovasyon Merkezi (Şikago, 2019), bilgisayarla görü, yapay zeka, otomasyon ve Nesnelerin İnterneti’ni kapsıyor. Ortadoğu ve Afrika İnovasyon Merkezi (Dubai, 2021) ise döngüsellik, büyük veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti alanlarında faaliyet gösteriyor. Merkezler, Logistics Trend Radar ve DHL Innovation Insights gibi araçlarla sektörel trendleri analiz ederek turlar, atölyeler ve inovasyon etkinlikleriyle paydaşlar arasında iş birliğini destekliyor.