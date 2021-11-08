İngiltere'de terör kurbanı yakınları medyadan şikayetçi

AA

Aralarında öldürülen milletvekili Jo Cox'un eşi, Manchester ve Londra'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile bu saldırılarda yaralananlardan oluşan bir grup, taleplerini içeren rapor hazırladı.

Medyada yayımlanan raporda, saldırılardan etkilenen 116 kişiyle yapılan bir ankete yer verildi. Ankete katılanların yüzde 59'u, bir saldırıdan sonraki 48 saat içinde medya tarafından taciz edildiklerini belirterek buna son verilmesini istedi.

Yaklaşık yüzde 90'ı teröristlerin isimlerine ve kimliklerine odaklanmanın azaltılmasını desteklerken, yüzde 80'i de teröristler tarafından yapılan videoların kısmen de olsa asla gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yüzde 98'lik bir kesim, teröristlerin "manifestolarına" büyük bir önem verilmemesi gerektiğini belirtti.

Milletvekili Jo Cox'un eşi Brendan Cox, konuya ilişkin açıklamasında, terör saldırısı haberlerinin kamu yararına olduğunu belirterek, "Kamu yararına olmayan şey ise korku yaymak ve terör propagandasını paylaşmak." dedi.

Londra'da 29 Kasım 2019'da gerçekleştirilen terör eyleminde saldırgana müdahalede bulunanlar arasında yer alan Darryn Frost ise "Teröristlerin isimlerini ve yüzlerini tekrar tekrar paylaşırken farkında olmadan onlara yardım ediyor ve korku, nefret ve toplumda bölünme yaymalarına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Ancak Ulusal Gazeteciler Sendikası (NJU) Etik Konseyi Başkanı Prof. Chris Frost, raporun tavsiyelerinin çoğunun gerçekçi olmadığı ve ifade özgürlüğü için bir tehlike oluşturduğunu savundu.