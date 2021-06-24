İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak mı?

Türkiye, İngiliz turistlerin en popüler tatil yerlerinden biri. Ancak artan koronavirüs vakaları sebebiyle Türkiye, Mayıs ayından beri İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındı.
İngiltere hükümeti tarafından, kırmızı listeye alınan ülkelere seyahat yasağı getiriliyor ve o ülkeden gelen kişilerin 10 gün boyunca belirlenmiş otellerde karantinaya girmesi gerekiyor.
Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yaklaşan seyahat incelemesinde Türkiye'nin "amber listeye" geri alınabileceğine dair umutlar var.
Ayrıca, British Airways'in internet sitesinde 19 Temmuz itibariyle İngiltere'den Bodrum'a direkt uçuşların açılacağı görülüyor.
Türkiye "amber listeye" eklenirse, her iki doz aşısını olan kişilerin de hükümet tarafından değerlendirilen planlar çerçevesinde yakında seyahat etmelerine izin verilebilir.
İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik kararında hızlı aşılama ve vaka sayılarındaki düşüşün etkili olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de Nisan ayında 60 binleri bulan günlük vaka sayısı Haziran ayında 5 bin bandına kadar düştü. Öte yandan Haziran ayıyla birlikte hızlı bir aşılama süreci başladı.
İngiltere'nin bugün yeni listenin açıklanması beklense de bir hükümet yetkilisi güncellemenin 28 Haziran'da yapılacağını söyledi.
İngiltere'nin seyahat düzenlemelerine ilişkin listeyi şu kriterlere göre belirliyor; Bir ülkenin nüfusuna göre aşılanma yüzdesi, endişe verici varyantların yaygınlığı, ülkenin güvenilir bilimsel verilere erişimi
Yeşil Liste: Yeşil listedeki ülkelerden gelenlerin, Birleşik Krallık'a gelmeden iki gün önce PCR testi yaptırması gerekiyor.
Herhangi bir karantina durumu söz konusu değil.
Amber Liste: Amber listedeki ülkelerden gelenlerin İngiltere'ye geldikten sonra kendilerini 10 gün süresince karantinaya alması gerekiyor.
Ülkeye varışlarının 2. ve 8. Gününde PCR testi yaptırmaları gerekiyor.
Ziyaretçilerin, kendi kendine izolasyonu erken bitirmek için beşinci günde ek bir test yapma seçeneği de var.
Kırmızı Liste: Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler, belirlenen karantina otellerinde 10 gün kalmak zorunda.
Burada da 2. ve 8. Günde PCR testi yaptırılıyor.
Hükümet yetkilileri yeşil liste dışındaki ülkelere zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini tavsiye ediyor. Yeşil listede ise Yeni Zelanda, İsrail, İzlanda ve Singapur bulunuyor.
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