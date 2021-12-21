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İngiltere tarihinin en pahalı boşanması

İngiltere tarihinin en pahalı boşanması: Serveti Kraliçe II. Elizabeth'i geçebilir

Dubai Emiri Muhammed bin Raşit El Maktum'un 6 eşinden biri olan Prenses Haya, iki çocuğu ile Londra'ya kaçmıştı. İkili arasındaki çekişmeli dava İngiliz hukuk tarihindeki en büyük boşanma davası olacak.

21.12.2021 - 14:57 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM
  • Dubai Emiri Muhammed bin Raşit El Maktum ve Prenses Haya arasındaki çekişmeli dava İngiliz hukuk tarihindeki en büyük boşanma davası olacak. İngiltere Yüksek Mahkemesi Salı günü, Prenses Haya'ya 251.5 milyon sterlinlik ödeme kararı verdi.
     

  • Bununla birlikte dadı için tatiller, maaşlar ve konaklama, aile için zırhlı araçlar ve çeşitli hayvanların bakım masraflarının yanı sıra önemli bir 'güvenlik bütçesi' de yer alacak.

  • Ayrıca, 14 ve 9 yaşındaki iki çocuğunun her birine yılda 5,6 milyon sterlin tutarında ödeme kararı da alındı. Bunlar 290 milyon sterlinlik bir garanti ile güvence altına alınacak.

    Anlaşma tutarının 500 milyon sterlini aşması bekleniyor. İngiliz basını, anlaşmanın sonuçlanması halinde Prenses Haya'nın Kraliçe II. Elizabeth’ten daha zengin biri haline gelebileceğini yazdı. Kraliçe II. Elizabeth’in kişisel serveti 500 milyon sterlin civarında olarak biliniyor.

  • Prenses Haya, Şeyh Muhammed'in daha önce iki kızını, Şeyha Latifa ve Şeyha Shamsa'yı kaçırdığını ve kendi istekleri dışında Dubai'ye gönderdiğibi öğrendikten sonra can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek 2019'da çocuklarıyla Dubai'den İngiltere'ye kaçmıştı. 

  • Dubai Emiri Muhammed bin Raşit El Maktum, 2020 Yüksek Mahkeme kaçırma iddialarını reddetmişti.

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