Manchester City- Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Etihad Stadium'da oynanacak kritik mücadelede iki takımda galibiyet için sahada olacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Peki, Manchester City- Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Premier Lig'de Manchester City ile Leicester City karşılaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Manchester City- Leicester City maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Manchester City- Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
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MANCHESTER CİTY- LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Leicester maçı 2 Nisan Çarşamba (bu akşam) 21.45'te oynanacak.
MANCHESTER CİTY- LEİCESTER CİTY MAÇI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN
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MANCHESTER CİTY- LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadium'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Ederson, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Gonzalez, İlkay, Savinho, Foden, Doku, Marmoush
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EVERTON MUHTEMEL 11
Hermansen, Faes, Coady, Thomas, Justin, Ndidi, Soumare, Kristansen, Ayew, El Khannous, Vardy