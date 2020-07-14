Premier Lig'den yapılan açıklamada, 6-12 Temmuz tarihlerinde oyuncu ve personele uygulanan 2 bin 71 test sonucundan birinin pozitif çıktığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.