İngiltere'nin en zengin First Lady'si olmaya hazırlanıyor

İngiltere'de 44 günlük Liz Truss döneminin sona ermesiyle başbakanlık koltuğuna Rishi Sunak'ın oturacağı kesinleşti. Sunak'ın kendisi kadar eşi Akshata Murthy de merak edilen konular arasında, hatta Murthy şu ana kadar görülen en zengin First Lady olmaya hazırlanıyor.
42 yaşındaki milyarder Akshata'nın, babasının bilişim imparatorluğundaki 430 milyon sterlinlik hissesi nedeniyle Kral'dan daha zengin olduğu söyleniyor. Sunak, son yedi yıl içinde İngiliz siyasetinde hızlı bir yükseliş yaşadı, şimdi ise Akshata, İngiltere'nin bugüne kadar gördüğü en zengin yeni 'First Lady'si olacak.
Milyarder varis Akshata Murthy, Bangalore merkezli dev bilişim şirketi Infosys'in sahibi Narayana Murthy'nin kızı. Sunday Times'ın Zenginler Listesi'ne göre Sunak'ların toplam 730 milyon sterlinlik bir serveti var.
Akshata ve erkek kardeşi Rohan, büyükanne ve büyükbabaları tarafından büyütüldü, ebeveynleri mühendislik ve bilim alanlarında kariyer yaptı. Babası Narayana, Infosys'te servet inşa ederken, Akshata'nın annesi Sudha, Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi TELCO için çalışan ilk kadın mühendis oldu.
Küçük yaşlardan itibaren modaya karşı bir tutkusu olduğunu dile getiren Akshata, eski bir moda tasarımcısı. Akshata, California'daki Claremont McKenna College'da ekonomi eğitimi aldı ve LA'daki Fashion Institute of Design and Merchandising'de okudu. Çift, Sunak'ın lisansüstü eğitimi aldığı Stanford Üniversitesi'nde tanıştı, tanıştıktan dört yıl sonra Hindistan'daki Bengaluru'da gösterişli bir törenle evlendiler.
Akshata, birlikte geçirdikleri ilk yıllarda moda alanında bir kariyer sürdürdü ve 2007'de Hint kültürünü yaşatmak için Akshata Designs adlı kendi işini kurdu. Vogue'a verdiği bir demeçte, "Hindistan'da, Hindistan için bir şeyler yapmayı umursuyorum çünkü bu ailemizin DNA'sının bir parçası." demişti. Ancak, ticari girişimi sadece üç yıl sonra başarısız oldu.
Bununla birlikte Akshata, Infosys ve Rishi ile birlikte kurdukları Catamaran Ventures UK gibi işletmelerde yıllar boyunca hisse sahibi olmaya devam etti. Ayrıca Jamie Oliver's Pizzeria ve New & Lingwood ile de bağlantılı olduğu düşünülüyor. Akshata'nın zenginliğinin büyük kısmının Bangalore merkezli Infosys'den geldiği düşünülüyor.
Rishi ve Akshata, 2013'te İngiltere'ye taşındı. Çift şimdi kızlarıyla birlikte Kensington'da 7 milyon sterlinlik bir evde yaşıyor ve bu, sahip oldukları birkaç mülkten sadece biri.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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