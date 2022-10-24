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İngiltere Kralı 3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 14 atını satışa çıkardı

İ﻿ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta gelen oğlu Kral III. Charles, kraliyetin bazı yarış atlarını satışa çıkardı.

Giriş: 24.10.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kraliçe Elizabeth Getty Images

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, annesinin bazı yarış atlarını satışa çıkardı.

İngiltere'de Newmarket kasabasında bulunan Tattersalls At Müzayedesi Merkezi, Kraliçe'ye ait 14 damızlık atının satılacağını açıkladı.

Tattersall Sözcüsü Jimmy George, Kraliçe'nin de geçmişte kendi damızlık atlarını sattığını belirterek "Bu atların hepsini elinizde tutamazsınız" dedi.

George, Kraliçe'nin atlarının satılmasının, Kraliyet Ailesi'nin at yarışlarıyla bağını kopardığı anlamına gelmediğini de belirtti:

"Sahipler her yıl satış yapar. Majesteleri de her at sahibinin yaptığını yapıyor."

Satışa çıkarılan atlardan Just Fine, 100'den fazla yarış kazanmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth at yarışı meraklısı olmasının yanı sıra hem biniciydi hem de yarış atı yetiştiriyordu.

Sandringham'daki yarış atı yetiştirme merkezi ise Kraliçe'ye babası Kral 6. George'tan miras kalmıştı.

70 yıldan uzun süre tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Ekim'de hayatını kaybetmiş, yerine tahta Galler Prensi olan oğlu Charles geçmişti.

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