İngiltere hükümeti, göçmenlik sistemini sıkılaştırarak net göçü azaltmayı planlıyor

Starmer, Başbakanlık Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında hükümetin göçmenlik politikasında yapacağı değişiklikleri açıkladı.

Eski Muhafazakar Parti hükümetinin, 2019-2023'te göçü azaltacağı vaadinde bulunduğuna ancak net göçün dört katına çıktığına dikkati çeken Başbakan Starmer, bu sonuçtan eski hükümeti sorumlu tuttu.

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Starmer, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin, göçmenlik politikasındaki revizyonların yer alacağı "Beyaz Kitap"ın yayımlayacağını, bu revizyonla İngiltere'nin sınırlarının kontrolünü geri alacaklarını ifade etti.

Başbakan Starmer, "Net göçü önemli ölçüde azaltmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

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"Göçmenlik sisteminin her alanı sıkılaştırılacak"

Göçün, İngiltere'nin ulusal hikayesinin parçası olduğunu ve göçmenlerin hem geçmişte hem de bugün İngiltere’ye muazzam katkı sağladıklarını kaydeden Starmer, "Ancak insanlar ülkemize geldiklerinde entegrasyon ve dilimizi öğrenme taahhüdünde de bulunmalı ve sistemimiz bunu yapanlar ile yapmayanlar arasında etkin ayrım yapmalı." ifadesini kullandı.

Starmer, göçmenlik kontrolleri olmadan İngiltere'nin "birlikte ilerleyen bir ulus değil yabancılar adası" olma riski taşıdığına işaret ederek, yeni politikayla göçmenlik sisteminin her alanının sıkılaştırılacağını anlattı.

Hükümetin göç politikasında yapacağı değişiklikler kapsamında göçmenlerin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmeleri için gereken sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, her vize türünde İngilizce bilme gerekliliğine ilişkin şartların da yükseltilmesi öngörülüyor. Net göç rakamları, ülkeye gelen kişilerin sayısından ayrılanların sayısı çıkarılarak hesaplanıyor.