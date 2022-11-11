İngiltere: Eski Maliye Bakanı Kwarteng mini bütçe krizine ilişkin ilk kez konuştu ve Liz Truss'ı uyardığını savundu

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Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng İngiltere’de görevden alınan eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, istifa eden başbakan Liz Truss’ı ekonomik planları konusunda uyardığını savundu.
Kwasi Kwarteng'in 23 Eylül'de açıkladığı, ekonomi paketi piyasalarda kaos başlatmış, Merkez Bankası piyasalara müdahale etmek zorunda kalmıştı.
Bu ekonomik paket, Truss hükümetinin sonunu getirdi.
Eski bakan Kwarteng, Eylül ayında bütçenin açıklanması sonrası yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu.
Truss’a ‘yavaş gitmesi’ uyarısını yaptığını iddia eden Kwarteng, görevden alınması sürecini de anlattı.
İngiliz siyasetçi, Truss’a, kendisini kovarak ‘delilik’ yaptığını, bunu yaparsa başbakan olarak ‘en fazla üç - dört hafta görevde kalabileceğini’ söylediğini savundu.
Kwarteng, “Yalnızca altı gün sonra görevi bırakmak zorunda kalacağını bilemezdim tabii” dedi.
Kwarteng, 38 günlük görev süresiyle İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı olmuştu.
Onun görevden alan eski Başbakan Liz Truss da altı gün sonra istifa etmek zorunda kaldı ve İngiltere tarihinde en kısa başbakanlık yapan isim oldu.
Truss görevde yalnızca 45 gün kalabildi.
'Beni kovacağını düşünmemiştim'
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Liz Truss 20 Ekim'de istifa konuşması yapıyor
TalkTV’ye krizin arka planına ilişkin kendi tarafından açıklamalar yapan Kwasi Kwarteng, Truss’ı ‘ölümüne hızlı’ gittiği konusunda uyardığını söyledi.
Kwarteng aralarında şu konuşmanın geçtiğini anlattı:
“Bana, ‘Yalnızca iki yıl görev sürem var.’ dedi. Ben de ona, ‘Eğer böyle gidersen yalnızca iki ayın olacak’ yanıtını verdim. Ne yazık ki söylediğim gibi oldu”
“Başbakan hızlı gitmemiz gerektiği düşüncesindeydi. Ama bu çok hızlı oldu”
Kwarteng, görevden alındığı görüşmelerinde Truss’ın ‘duygusal ve sıkıntılı’ olduğunu söyledi.
Eski maliye bakanı görevden alınmanın sürpriz olduğunu anlatırken de “Kampanya dönemindeki vaatlerini hayata geçirdiğim için beni kovacağını düşünmemiştim” dedi.
Kwarteng, röportajda olanlara ilişkin kendi sorumluluğunu da kabul ettiğini söyledi.
Ev kredisi faizlerinin artması nedeniyle zorluk çeken halktan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Geçmişte yaşamak istemiyorum. Gelecek hafta nerede olacağımıza odaklanmak isterim. Bir türbülans yaşandı ve bundan pişmanlık duyuyorum”
Kwarteng, Truss ile halen arkadaş olduklarını da söyledi.
İstifa konuşmasından bu yana sessizliğini koruyan Liz Truss, ekonomik paketle “çok hızlı hareket etme” hatası yaptıklarını kabul etmişti.
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