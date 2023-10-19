İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Türkiye, Mısır ve Katarı ziyaret edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Türkiye, Mısır ve Katarı ziyaret edecek

REKLAM advertisement1

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Cleverly'nin üç gün sürecek Türkiye, Mısır ve Katar ziyaretlerinde, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye sıçramamasını ve olası barışçıl bir çözümü görüşeceği belirtildi.

Çatışmaların daha geniş bölgeye yayılma riskine işaret edilen açıklamada, "Bu ziyaret, bölgesel istikrarın korunması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani erişime izin verilmesi yönündeki uluslararası çabalar açısından hayati önem taşıyan ülkelere planlandı." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Cleverly, "Bu çatışmanın içine çekilmek ne İsrail'in, ne Filistin'in ne de daha geniş kapsamda Orta Doğu'nun çıkarınadır. İstikrarı sağlamak ve gerginliği azaltmak, Gazze'ye insani yardımların erişimini sağlamak ve rehinelerin serbest bırakılmasını gerçekleştirmek için birlikte çalışmak üzere bölgedeki etkili devletlerden mevkidaşlarımla bir araya geleceğim." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cleverly'nin 7 Ekim'de çatışmaların başladığı günden bu yana konuya ilişkin yaptığı temaslara da yer verilen açıklamada, bu süreçte 20 ülkeden Dışişleri Bakanıyla görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını artırdığına da yer verilirken, Cleverly'nin geçen hafta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.