İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu

Eski Muhafazakar Parti Lideri ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın 7 yıl sonra aktif siyasete dönerek Dışişleri Bakanı olmasının yankıları sürüyor. Dışişleri Bakanı Cameron'ın 2010 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Gazze hakkındaki açıklamaları karar sonrası yeniden gündem oldu.

"GAZZE'NİN ESİR KAMPI OLARAK KALMASINA İZİN VERİLEMEZ"

2010 yılında dönemin başbakanı Cameron Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirdiği basın toplantısında "Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir" demişti.

Konuşmasında Tel Aviv yönetimini eleştiren Cameron, İsrail'e Gazze üzerindeki kısıtlamaları gevşetmesi çağrısında bulunmuştu.

Cameron "Gazze'deki durumun değişmesi gerekiyor. İnsani yardımlar her iki yönde de akmalıdır. Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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Aynı gezinin ardından Cameron "Gazze'ye ilişkin tanımım, birkaç hafta önce Avam Kamarası'nda söylediğim bir şey. Gazze'de fiilen dev bir açık hapishane varken Ortadoğu barış sürecinin sorununu çözemeyeceğimizi herkes biliyor" ifadelerini de kullanmış, bununla beraber kendisini İsrail'in 'güçlü bir dostu' olarak tanımlamıştı.

2016'da bir başka konuşmasında ise "Bu hükümetin sürekli olarak söylediği şey şu: İsrail'in destekçisiyiz ama yasadışı yerleşimleri desteklemiyoruz. Doğu Kudüs'te olup bitenleri desteklemiyoruz ve buranın geçmişteki haliyle korunması çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.