İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza

AA

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), 2020'de İngiltere'de 13 yaşın altında 1,4 milyon çocuğun kurallara aykırı olmasına rağmen TikTok kullandığı kaydedildi.

13 yaş altı çocuklara ait kişisel verilerin ebeveyn izni olmadan kullanıldığı belirtilen açıklamada, "TikTok, platformu kimin kullandığına ilişkin yeterli kontrolleri yapmadı ve 13 yaş altı çocukları uzaklaştırmak için gerekli aksiyonu almadı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ICO'nun soruşturması şirketin bazı üst düzey çalışanlarının 13 yaş altındaki çocukların platformu kullanması ve buradan uzaklaştırılmaması konusunda endişelerinin olduğu sonucuna varırken, TikTok'un yeterli cevapları sağlayamadığı aktarıldı.

ICO, Mayıs 2018 ve Temmuz 2020'yi kapsayan dönemde, TikTok'un 13 yaş altı çocukların platformu kullanmasına izin verme ve çocuklarını verilerini ebeveyn izni olmadan kullanma, platformu kullanan kişilerin verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığına ilişkin gerekli bilgiyi sağlayamama ve İngiliz kullanıcılara ait kişisel verilerin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamama nedeniyle, İngiltere Genel Veri Koruma Düzenlemesini ihlal ettiği sonucuna vardı.

Açıklamada, soruşturma neticesinde Tiktok'a 12.7 milyon sterlin ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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