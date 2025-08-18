Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiltere'den geldiler, kazada can verdiler! Anne, babaanne ve Sema hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        İngiltere'den geldiler, kazada can verdiler! Anne, babaanne ve Sema hayatını kaybetti!

        Aksaray'da meydana gelen bir kaza yürekleri dağladı. Olayda İngiltere'den tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada anne Döne Karagandere, babaanne Sultan Karagandere ve 14 yaşındaki Sema Karagandere hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 17:25 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den geldiler, kazada can verdiler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada anne Döne Karagandere (49) ile birlikte yaşamını yitiren Sultan Karagandere (95) toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre kazada yaralanan 3 kişiden torun Sema Karagandere'den (14) de acı haber geldi.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere, çocukları Sema ve M. Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere ise hayatını kaybetti.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Yaralılardan Şakir Karagandere ile oğlu M. Karagandere tedavilerinin ardından taburcu oldu. Yaşam mücadelesi veren Sema Karagandere'den de acı haber geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa