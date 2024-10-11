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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere'de Thomas Tuchel sesleri! - Futbol Haberleri

        İngiltere'de Thomas Tuchel sesleri!

        İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate ile yollarını ayırmasının ardından Thomas Tuchel'i gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:22
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        İngiltere'de Thomas Tuchel sesleri!
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        İngiltere Milli Takımı'ndan önemli bir teknik direktör hamlesi geldi. Federasyon, son olarak Uluslar Ligi'nde alınan Yunanistan mağlubiyetinin ardından harekete geçti.

        Bild'de yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Alman teknik adam Thomas Tuchel ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

        TARİHE GEÇEBİLİR

        İngiltere, Tuchel ile anlaşma sağlaması durumunda Alman teknik adam tarihe geçecek. Tuchel, görüşmelerin resmiyet kazanması durumunda İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Alman teknik adam olacak.

        SON OLARAK BAYERN'DE GÖREV YAPTI

        Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli takımlarda görev yapan 51 yaşındaki Thomas Tuchel, son olarak geçen sezon Bayern Münih'te görev yapmıştı.

        SOUTHGATE VEDA ETMİŞTİ

        İngiltere'de milli takım teknik direktörü Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası'nın kaybedilmesinin ardından 16 Temmuz'da görevinden ayrılmıştı. Southgate'in ardından milli takımın başına geçici olarak Lee Carsley getirilmişti.

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